Коронавирусом в России заболели еще 25133 человека

Вылечился 19841 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 25133 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 929 человека, выздоровел 19841 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3589. В Московской области за сутки заболели 1410 человек, в Санкт-Петербурге - 2187.

За весь период пандемии в стране выявлено 7662560 случаев инфекции. Умерли 212625 пациентов. Выздоровели 6778900 человек.

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