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В Москве отремонтировали жилой дом из легендарной Дангауэровки

15:15
  • среда
  • 06 октября 2021

Пришлось менять инженерные системы и восстанавливать исторические детали

На востоке Москвы капитально отремонтировали жилой дом из легендарной Дангауэровки. Здание, возведённое в стиле конструктивизма почти век назад, признано объектом культурного наследия и требовало очень аккуратной реставрации. Пришлось не только менять инженерные системы, но и восстанавливать исторические детали, сохраняя уникальные решения советских архитекторов.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

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Жилой дом из Дангауэровки после ремонта
Жилой дом из Дангауэровки после ремонта
Жилой дом из Дангауэровки после ремонта
Жилой дом из Дангауэровки после ремонта
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