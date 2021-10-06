В Москве отремонтировали жилой дом из легендарной Дангауэровки

Пришлось менять инженерные системы и восстанавливать исторические детали

На востоке Москвы капитально отремонтировали жилой дом из легендарной Дангауэровки. Здание, возведённое в стиле конструктивизма почти век назад, признано объектом культурного наследия и требовало очень аккуратной реставрации. Пришлось не только менять инженерные системы, но и восстанавливать исторические детали, сохраняя уникальные решения советских архитекторов.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram