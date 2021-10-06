В Ногинске разбирают пострадавшую от взрыва газа часть многоэтажки

Дальше предстоит решить, подлежит ли дом восстановлению

В подмосковном Ногинске начался демонтаж конструкций жилого дома, который частично был разрушен месяц назад в результате взрыва газа. В первую очередь внимание уделяют личным вещам жителей.

В подмосковном Ногинске начался демонтаж конструкций жилого дома, который частично был разрушен месяц назад в результате взрыва газа. В первую очередь внимание уделяют личным вещам жителей.

В полуразрушенном доме в Ногинске продолжаются восстановительные работы. Здесь уже разобрали участок кровли, приступили к демонтажу плит перекрытий верхних этажей, сегодня продолжают извлекать личные вещи собственников квартир, 9 этаж удалось полностью разобрать. Сегодня работы идут и на 8 этаже. Рабочие достают вещи из 69-й и 70-й квартиры.

"Монтажники спускаются в открытые комнаты зачалывают чалками и стропами шкафы, столы, стулья, кровати, прочие личные вещи и башенным краном вынимают все это из квартир и спускают на землю. В специально отведенное на это место. И уже жители принимают эти вещи", - говорит гендиректор подрядной организации Руслан Бородин.

Все работы выполняются с помощью подъемного крана. Рабочие пристегнуты к нему страховочными тросами. За процессом следят жители дома. Наталья Ефименко в момент взрыва выбежала на улицу в пижаме, ее семье чудом удалось спастись -соседи погибли.

На то, чтобы вынести вещи из двух квартир у рабочих уходит, как минимум, весь день. Жители дома тем временем находятся в пунктах временного размещения. В гостиницах или съёмных квартирах, это жилье им предоставили местные власти области. Разбор пострадавшей части дома продлится несколько недель, затем предстоит обследовать повреждения, чтобы выяснить: подлежит ли эта девятиэтажка восстановлению или нет.

Елена Сахно, Тимофей Проймин, Евгений Александров, "ТВ Центр".

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