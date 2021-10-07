"Внешнеполитическая дремучесть": в США хотят выслать 300 российских дипломатов

Столько россиян в США попросту нет

Что-то много русских развелось. В Америке. 300 человек с дипломатическими паспортами. Такого гнета не может снести родина современной демократии. Американские сенаторы обратились к Байдену с письмом, в котором предложили объявить Москве ультиматум: либо штат американского посольства в Москве расширяют, либо США высылают 300 российских дипломатов со своей территории. По-американски решительно. С подсчетами у них неточность вышла. Но можно понять, люди пожилые, волнение, давление.

"Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве. Такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией — захват нашей дипсобственности и так далее, — ни к чему хорошему не привели", - заявил Дмитрий Песков.

Еще в 2017 году американцы потребовали от нас закрыть российское консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Основания были невнятные, что-то типа: ходят тут, шпионят. Буквально на следующий день после закрытия в наше консульство и торгпредства нагрянуло с обыском ФБР. Еще до этого еще в 2016-м просто выслали 35 наших дипработников, объяснив это тем, что американские дипломаты в России "подвергаются преследованию со стороны российской полиции и спецслужб".

Нужно отметить, что мы американцам пошли навстречу, чтобы они не думали, что их внимание к нашим дипломатам здесь не ценят. Ну и чтобы их не преследовали и не пугали страшные русские, американскому посольству в Москве нанимать на работу россиян запретили. Этот страх перед русскими шпионами вылился в массовые пародии в социальных сетях.

В итоге, откуда американцы насчитали 300 российских дипломатов на своей земле? В Москве предположили, что в список включили и наших сотрудников, работающих в ООН. Тогда хоть как-то сходится. В Совете Федерации даже подсказали американцам, как это дело лучше провернуть.

"Если американским конгрессменам эта ситуация не нравится, им в пределах своей внешнеполитической дремучести осталось только взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США", - дал совет Константин Косачев.

Странные у них представления и о дипломатии, и о дипломатах. Ну, все в действительности не так как на самом деле.

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