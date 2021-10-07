В Канаде разрешили отправлять непривитых сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Власти рассчитывают, что это подтолкнет людей к иммунизации

В некоторых российских регионах ситуация с коронавирусом является сложной и поэтому там вводят QR-коды. В Архангельской области, например, без него уже со следующей недели нельзя будет посетить кафе, кинотеатры, спортивные клубы, также закрывают детские развлекательные центры.

Наращивает темпы и вакцинация - в Рязанской области на данный момент привились более 60 процентов пожилых людей. В армии продолжается ревакцинация. В Новосибирской области за повторной прививкой пришли служащие ракетных соединений вместе с семьями.

В Литве отменяют бесплатные тесты на коронавирус. Власти рассчитывают, что это подтолкнет людей к иммунизации. В Канаде работодателям разрешили отправлять непривитых сотрудников в неоплачиваемый отпуск. В обязательном порядке вакцинируются все сотрудники полиции и военные.

Между тем, в Дании решили ограничить применение вакцины Moderna. Из-за сообщений о побочных эффектах препарат не применяют для подростков. Похожее решение приняла Швеция - там американским препаратом не вакцинируют граждан моложе 30 лет.

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