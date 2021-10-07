Бездомный пес Боджи стал звездой соцсетей в Турции

Животное путешествует по Стамбулу на общественном транспорте

Собака, которая гуляет сама по себе. В Турции звездой социальных сетей стал бездомный пёс. Он путешествует по Стамбулу на общественном транспорте. Пассажиры встречают его в трамвае, в автобусе и даже на пароме.

В утренний час-пик он одним из первых стремится попасть на паром. Деловито осматривается по сторонам, выбирает себе место по вкусу. Пассажиры не спорят и вежливо пропускают четвероного попутчика вперёд, веря, что поездка с ним принесёт удачу на весь день. Большая бездомная собака, которая очень любит ездить на метро, автобусах и трамваях, уже стала талисманом стамбульского общественного транспорта.

"Собаку, которая пользуется нашими трамваями, метро и электричками, мы заметили ещё два месяца назад. У пса явно есть какой-то конкретный маршрут. Выходит на определенных остановках. Он нас заинтересовал, поэтому мы начали за ним следить. И обнаружили интересную закономерность", - сказала Айлин Эрол, руководитель департамента по связям с общественностью стамбульского метро.

В среднем собака проезжает до 30 километров в день и может посетить 29 станций метро. Свой маршрут чаще всего прокладывает с запада на восток. Это определили благодаря GPS-датчику в ошейнике. Но вот куда конкретно едет животное и почему именно таким путём, специалисты пока не понимают. Местные пассажиры прозвали попутчика Боджи - что означает железнодорожная тележка. Известно, что больше всего Боджи любит ретро-трамвайчик, который курсирует по исторической части Стамбула. Люди вежливо пропускают любопытного питомца к месту у окна, а иногда даже рассказывают ему о достопримечательностях, мимо которых они проезжают.

"Мы считаем, что ему нравится путешествовать по Стамбулу. А еще он следует правилам. Он всегда пропускает пассажиров, которые выходят из транспорта. Он также не заступает за ограничительные жёлтые линии в метро и терпеливо ждёт поезда вместе со всеми", - отметила Эрол.

Сотрудники стамбульского метрополитена даже завели для Боджи аккаунт в инстаграме. У пса уже больше 50 тысяч подписчиков. В Сети запустили флешмоб. Предлагается угадать, где в следующий раз повстречается четвероногий пассажир.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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