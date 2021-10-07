Личная месть Зеленского: Рада решила судьбу Разумкова

Спикер парламента мешает президенту, считают эксперты

Новый политический скандал набирает обороты на Украине. Верховная Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Ранее его отстранили от ведения пленарных заседаний. Это произошло по инициативе правящей фракции "Слуга народа", в которой состоит Разумков. Там посчитали, что его действия идут вразрез с программой партии. Претензии к спикеру есть и у президента.

Об отставке спикера Рады начали говорить еще весной, когда на заседаниях Совбеза Дмитрий Разумков вызывающе не голосовал за решения, которые лоббировал президент. Позже глава парламента и вовсе перешел красную черту, отправив скандальный закон про олигархов в Венецианскую комиссию и пропустив заседание, на котором документ с нарушением регламента принимался. Такое своеволие Зеленский, похоже, не простил.

"Я думаю, что это личная месть Зеленского. Показать место Разумкову", - говорит экс-депутат Верховной Рады Александр Долженков.

Рассматривать личное дело внутрипартийного оппозиционера фракция "Слуга народа" отправилась в курортный Трускавец. Президент тоже приехал. И за коктейлем лично убедил каждого в необходимости голосовать правильно.

"Разумков выносит наши внутренние вопросы в публичную международную сферу. Видимо, у него просто отличные от наших политические взгляды", - заявил Владимир Зеленский.

Но Зеленский думал так не всегда. Конечно, оба своих диплома - "Международные экономические отношения" и "Правоведение" - Разумков получил не за игру в КВН, поэтому из команды комиков выпадал просто стилистически. Но именно он, как политтехнолог, и привел их к власти. Более того, от него, сына советника президента Кучмы, Владимиру Александровичу достались связи, в том числе в мировых столицах.

"У "слуг народа" при всех их недостатках было одно смягчающее обстоятельство и одно какое-то украшение. Им был Разумков", - рассуждает экс-депутат Рады Александр Кирш.

Но Разумкову больше нет места в команде Зеленского. Ведь планы, по слухам, грандиозные - второй срок. А тут не только высокий антирейтинг, но и предстоящие выборы в Раду. Шансов, что "Слуга народа" снова наберет большинство, нет. Новый парламент может оказаться оппозиционным и назначить такого же неподконтрольного премьер-министра. Начинать президентскую кампанию в такой позиции - политическое самоубийство. Как выход - досрочное прекращение президентских полномочий и внеочередные выборы. Но тогда временно исполняющим обязанности главы государства станет как раз спикер парламента. Вот почему своевольный Разумков должен уйти.

"Я нормально к этому отношусь. Но плохо, что депутатов, которые не хотели голосовать за мою отставку, вызывали в разные кабинеты, в том числе и к президенту. И рассказывали, что нужно делать. Что до меня, то за должность я не держусь", - говорит он сам.

И действительно, не похоже, чтобы Разумков цеплялся за пост. Что неслучайно. Поддержать его, говорят политологи, по разным причинам готовы Виталий Кличко, Арсен Аваков, Ринат Ахметов и некоторые другие игроки, которые ищут альтернативу Зеленскому. Ищут они почти такого же русофоба и националиста, который будет поддерживать тлеющий конфликт в Донбассе и выпрашивать членство в НАТО и ЕС. Но без амбиций, как у действующего президента, стать первым среди равных. Разумков подходит идеально.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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