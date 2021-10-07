Что обсуждают на Международном салоне образования в Москве

Одна из тем - развитие лидерских качеств у студентов

Как развить лидерские и управленческие компетенции у студентов, обсудили сегодня на Международном салоне образования. Форум в эти дни проходит в Москве.

В дискуссии приняли участие представители вузов и общественных организаций. Они отметили: наши университеты предоставляют отличную базу знаний. Однако надпрофессиональные навыки у выпускников развиты недостаточно. Чтобы исправить это, на базе вузов по инициативе президентской платформы "Россия - страна возможностей" были открыты центры компетенций.

"Задача заключается в том, чтобы студент еще во время учебы мог проверить себя, мог понять, какие у него компетенции развиты сильнее, какие требуют большего внимания. Там, где можно получить возможность, подтянуть недостающие компетенции. А работодатели преследуют прагматичную цель - им нужно сэкономить ресурсы на поиск именно тех людей, которые им нужны", - заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

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