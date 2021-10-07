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В Третьяковской галерее открылась выставка Николая Андреева

15:28
  • четверг
  • 07 октября 2021

Портреты, композиции о крестьянском быте и пейзажи - всего почти 700 работ

В Третьяковской галерее открылась выставка Николая Андреева - уникального русского мастера-пикториалиста, которому удалось стереть грань между фотографией и живописью.

Портреты, композиции о крестьянском быте, пейзажи - почти 700 работ, мало напоминающие фотографии. Андреев экспериментировал со всем, что было доступно в начале XX века: это и самодельные объективы, и разные способы печати, ретуши. А ещё художник раскрашивал готовые снимки, придумывал оптические ловушки и создавал новое пространство, иллюзорное и реальное одновременно.

"Он очень тактично подходил к изображению, его все эти тонировки, ретушь, они, с одной стороны, очень незаметны, а, с другой, очень виртуозно сделаны", - сказал  Никита Ерофеев, куратор выставки "Фотограф Николай Андреев. Мастер пикториализма".

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