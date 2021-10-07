В Москве перед судом предстанет студентка, сбившая 3 детей

Ранее Валерия Башкирова признала свою вину

В Москве начинается суд по резонансному ДТП с участием 19-летней студентки Валерии Башкировой. Минувшим летом на автомобиле она сбила на пешеходном переходе мать с маленькими детьми. Двое мальчиков погибли, а 4-месячная девочка получила серьёзные травмы.

Слушание проходит в Солнцевском районном суде. Саму Башкирову туда доставили несколько минут назад. Сообщается, что ранее она признала свою вину, сторона защиты уточняет, что полностью возмещен материальный и моральный ущерб пострадавшим. Будет ли дело рассматриваться в особом режиме, пока не ясно. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы. Адвокат настаивает на 4,5 года.

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