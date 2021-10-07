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Припаркованные машины помешали пожарным потушить квартиру в Бутове

15:12
  • четверг
  • 07 октября 2021

Местным жителям пришлось вручную отодвигать машины

В Подмосковье пожар едва не закончился трагедией. Спасатели долго не могли подъехать к дому, где полыхала квартира - проезды оказались заставлены машинами. Возгорание произошло в жилом комплексе "Бутово-парк 2".

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно как языки пламени и черный дым вырываются из окна на 16-м этаже. Чтобы спецслужбы смогли добраться до здания, местным жителям пришлось вручную отодвигать неправильно припаркованные автомобили. На это ушло время, но пожар все же оперативно потушили.

По предварительной информации, никто не пострадал.

 

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