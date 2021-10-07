Суд арестовал экс-замминистра просвещения

На срок до 6 декабря

Экс-заместитель главы Минпросвещения России Марина Ракова, обвиняемая в особо крупном мошенничестве, отправлена под арест. Такое решение принял в четверг Тверской суд столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Экс-замминистра подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Дома у Раковой прошли обыски.

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