Эксперт назвал преимущество России на китайском рынке газа

"Газпром" может обеспечить необходимые объемы и долгосрочность поставок

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили повышение цен на газ. Ажиотаж на топливном рынке Европы отвлёк внимание экспертов от ситуации в Восточной Азии, где спрос на газ и цены на него тоже растут. Есть ли у России возможности увеличить поставки энергоресурсов в Китай? Насколько выгодно партнёрство с этой страной? И с кем из конкурентов может столкнуться Россия на рынке КНР? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"Основной поставщик газа в Китай – это Россия. КНР может сам себя обеспечить газом ровно наполовину. Нужно 300 миллиардов кубометров, Китай ранее закупил 190, и этого не хватает. То, что Россия стала наперед заключать контракты и построила трубу, которую никто не контролирует, на мой взгляд, это грамотный шаг… Китайский рынок – самый емкий по газу. У нас контракты десятилетние… Конкурентов у России много. Казахстан пытается выйти на этот рынок. Вопрос не только в цене, но и в способности обеспечить объемы, обеспечить поставки в течение долгого времени. Например, Туркменистан не смог выполнить свои обязательства. Формально газ очень дешевый. Но ложка важна к обеду. В этом плане Россия обеспечит и объемы, и долгосрочность поставок", - сказал эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео.

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