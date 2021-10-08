В Литве посоветовали Украине дождаться развала России

Политик Витаутас Ландсбергис уверен, что только так Киев сможет вернуть Крым

Украине пообещали Крым - якобы полуостров скоро вернется под управление Киева. Об этом заявил бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис. Как назвали его немецкие журналисты - отец литовской антисоветской независимости. Отца спросили, когда Украине ждать возвращения Крыма. Скоро ли? Лансбергис прямо ответил. "Это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше", - уверен он. Вот спасибо за точный прогноз. Также Ландсбергис сообщил, что Россия развалится, по его сведениям, в третий раз. Литовский политик последние годы вообще подвержен разного рода "озарениям". Ясно видит будущее, только даты назвать не может.

Недавно Ландсбергису Китай попал под горячую руку. В интервью немецкому изданию он призвал к сближению с Тайванем перед последней битвой с КНР. Где Литва и где Китай, и где пройдет последняя битва? И как три миллиона литовцев будут побеждать полтора миллиарда китайцев? А битва уже началась. Литовские военные эксперты призвали повыкидывать все китайские телефоны. Никто не замечал, а они заметили, смартфоны из Поднебесной, оказывается, отсылают зашифрованные сообщения почему-то в Сингапур. Комментарий литовского МИД по поводу этого противостояния был загадочным.

"Мы на правильном пути. Мы привержены демократическим ценностям", - заявил Мантас Адоменас, заместитель министра иностранных дел Литвы.

Вот и молодцы. Универсальное объяснение. Китай, удивленно взиравший на грозного противника, просто прекратил перевозку своих грузов по железным дорогам Литвы и перестал выдавать лицензии на ввоз литовских товаров в страну.

Государства Балтии, приютившиеся на периферии большого политического ландшафта Евросоюза, любят напоминать о себе громкими заявлениями, то о распаде России, то об окончательной битве с Китаем.

Большая Европа ищет виноватых, кто там так взвинтил цены на газ? А в маленькой прибалтийской Европе царят страсти не хуже общеевропейских!

Помните, Зеленский рассказал миру, что российский газ грязный, насмешив экспертов? Литва пошла дальше и перестала принимать электричество из Белоруссии, о чем гордо сообщила миру.

"Сегодня в Литву из БелАЭС больше не идет электричество. Могу гарантировать на 110%", - говорит Дайнюс Крейвис, министр энергетики Литвы.

В страны Балтии идет не только белорусское неправильное электричество, от которого избавились на 110 процентов. Но и российское, которое закупают соседние Литва и Эстония. И стоит оно куда дешевле, чем в Евросоюзе. И когда литовский оператор системы передачи электроэнергии снизил максимальную пропускную способность сетей, в соседних балтийских странах лампочки мигнули тусклым светом. Демократические ценности это прекрасно, но Эстония и Латвия не хотят сидеть при свечах без электричества, не важно, белорусское оно или российское. И сколько процентов демократии в нем содержится.

В Риге заявили, что подают на Вильнюс жалобу в Еврокомиссию. Еще год назад в странах Балтии за электроэнергию платили в 6 раз меньше. Но надежды на ветряные электростанции не оправдались, а в Европе с ростом цен на газ подскочили и цены на электричество.

Друзья, может лучше не с Китаем бороться и не пророков, предчувствующих распад России, слушать. А не подпускать особо бдительных товарищей к электрическому рубильнику. А то у вас в действительности все не так, как на самом деле.

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