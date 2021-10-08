Звезды бокса ЦСКА приехали в "Хмеймим" поддержать российских военных

Они привезли им подарок

Поддержать наших военных, которые несут службу в Сирии из России прибыли звезды бокса ЦСКА. Спортсмены провели в пункте базирования Хмеймим открытые тренировки и мастер-классы, а в завершении визита высадили зеленую аллею и сделали военным ценный подарок.

Чемпионка мира по боксу Екатерина Пальцева на равных бьется с мужчинами. Только что в составе сборной России спортсменка выиграла мировое первенство среди военнослужащих. Екатерина с гордостью носит не только перчатки, но и погоны.

"Это гордость и никак иначе. Я давно мечтала попасть в ЦСКА и с переходом в новую весовую категорию меня пригласили в этот клуб. И я с гордостью представляю и, надеюсь, дальше буду приносить медали", - говорит она.

Делегация Центрального спортивного клуба армии прибыла на "Хмеймим" не с пустыми руками - спортсмены подарили военным боксерский комплекс.

"Среди военнослужащих огромное количество людей, которые уже имеют опыт в боксе, и не только сами тренируются, но и готовы передавать опыт коллегам. Мы приехали чуть заранее. И ещё во время монтажа комплекса - сумасшедший отклик, огромное желание встречи со спортсменами нашими, олимпийцами", - говорит заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии Олег Пархоменко.

В зале на встрече со спортсменами нет свободных мест. Бронзовый призёр Токио и Лондона Андрей Замковой показывает олимпийские медали, говорит, что не стоит их пробовать на зуб, как это делают многие. Вспоминает, как про себя пел гимн. Наших спортсменов в очередной раз лишили национальной символики. Но с этим, говорит Андрей, психологически уже научились справляться.

"Это же началось не вчера. Конечно, привыкать не хотим, но смирились с этим. Если так посмотреть, триколор и так виден, мы его носим на груди. Кто патриот, видит триколор", - говорит Замковой.

На одном ринге - сегодняшние звёзды и легенды российского бокса. Абсолютно незапланированное мероприятие, полная импровизация. Сейчас мастер-класс проводит двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Прямо в деловом костюме, единственное, что успел надеть - боксёрские перчатки. Один из самых титулованных отечественных боксеров, Олег Саитов, рассказал, что однажды по совету тренера выпил шампанского не после успешного боя, а перед ним - не мог уснуть накануне.

Все эти яркие истории из жизни профессионалов спорта и, главное, практические навыки, любители бокса на авиабазе обязательно запомнят. Спортсменов и военнослужащих многие объединяет.

"У нас задача одна: всегда держать марку, всегда быть первыми, всегда побеждать. У нас - победа в войне с международным терроризмом, у них - победа на ринге", - говорит командующий группировкой российских войск в Сирии Роман Бердников.

У спортсменов на авиабазе "Хмеймим" теперь есть и своя аллея. Гости посадили деревья. У каждого - именная табличка. Они обещали приехать ещё не раз. С новыми историями, подарками, а главное - победами.

"ТВ Центр", Хмеймим. Сирия.

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