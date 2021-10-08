Меркель подарила Папе Римскому немецкие продукты

Канцлер ФРГ провела прощальный визит в Италию и Ватикан

Канцлер Германии Ангела Меркель провела минувший четверг в Риме. Это её прощальный визит в Италию и Ватикан. День получился довольно насыщенным.

Сначала - аудиенция у Папы Римского Франциска. Встреча в библиотеке Апостольского дворца продлилась около 45 минут. Понтифик преподнес Меркель бронзовую миниатюру "Святых ворот" собора Святого Петра. Фрау канцлерин привезла Папе Римскому книгу о Микеланджело и традиционные немецкие продукты. Позже Ангела Меркель приняла участие в совместной молитве о мире у стен Колизея. Этим мероприятием завершилось двухдневное совещание, которое проходило в Ватикане с участием представителей разных мировых религий.

Ещё одним пунктом официальной программы канцлера ФРГ стала встреча с премьер-министром Италии. Марио Драги отметил, что Меркель за 16 лет на своём посту сыграла ключевую роль в определении будущего Европы. В ответ гостья из Берлина сказала, что после отставки намерена вернуться в Италию - уже в другом статусе.

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