ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель подарила Папе Римскому немецкие продукты

08:35
  • пятница
  • 08 октября 2021

Канцлер ФРГ провела прощальный визит в Италию и Ватикан

Канцлер Германии Ангела Меркель провела минувший четверг в Риме. Это её прощальный визит в Италию и Ватикан. День получился довольно насыщенным.

Сначала - аудиенция у Папы Римского Франциска. Встреча в библиотеке Апостольского дворца продлилась около 45 минут. Понтифик преподнес Меркель бронзовую миниатюру "Святых ворот" собора Святого Петра. Фрау канцлерин привезла Папе Римскому книгу о Микеланджело и традиционные немецкие продукты. Позже Ангела Меркель приняла участие в совместной молитве о мире у стен Колизея. Этим мероприятием завершилось двухдневное совещание, которое проходило в Ватикане с участием представителей разных мировых религий.

Ещё одним пунктом официальной программы канцлера ФРГ стала встреча с премьер-министром Италии. Марио Драги отметил, что Меркель за 16 лет на своём посту сыграла ключевую роль в определении будущего Европы. В ответ гостья из Берлина сказала, что после отставки намерена вернуться в Италию - уже в другом статусе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ангела Меркель и Папе Римский Францыск
Ангела Меркель и Папе Римский Францыск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.