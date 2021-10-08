Названа причина ЧП на Амурском газоперерабатывающем заводе

По предварительным данным, никто не пострадал
ЧП на Амурском газоперерабатывающем заводе. Сегодня утром там произошел взрыв газа и начался пожар.
Предприятие находится недалеко от города Свободный. Его жители наблюдали большой огненный столб и слышали вой сирен. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Все рабочие эвакуированы. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар.
Как сообщили в пресс-службе завода, инцидент произошел во время пуско-наладочных работ из-за разгерметизации оборудования. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram