Названа причина ЧП на Амурском газоперерабатывающем заводе

По предварительным данным, никто не пострадал

ЧП на Амурском газоперерабатывающем заводе. Сегодня утром там произошел взрыв газа и начался пожар.

Предприятие находится недалеко от города Свободный. Его жители наблюдали большой огненный столб и слышали вой сирен. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Все рабочие эвакуированы. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар.

Как сообщили в пресс-службе завода, инцидент произошел во время пуско-наладочных работ из-за разгерметизации оборудования. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram