В Оренбуржье 17 человек погибли из-за суррогатного алкоголя. Главное

Задержаны трое подозреваемых

В Оренбургской области 17 человек погибли в результате отравления контрафактным алкоголем. Ещё 16 госпитализированы. Некоторые из них в крайне тяжёлом состоянии, за их жизни сейчас борются врачи. Задержаны трое подозреваемых - это изготовитель и его подельники, которые занимались сбытом. На экспертизу отправили более тысячи изъятых бутылок с опасной жидкостью.

Яков Игнатьевич с трудом подбирает слова. За один день мужчина лишился сразу нескольких близких родственников. Диагноз у всех одинаковый - отравление метанолом. Концентрация ядовитого вещества в организме в несколько раз превысила смертельную дозу. 16 человек сейчас находятся в больнице, за их жизни борются врачи.

Накануне было известно об 11 погибших, сегодня их уже 17 человек. Предположительно, причиной смерти и серьёзного отравления стал некачественный алкоголь. Контрафакт все закупали в местном магазине. Этот продуктовый на всю округу один. Откуда поставляют товар - сами жители не знают, да и никогда не интересовались. Тем более, с владельцем точки знакомы. То, что на прилавках может оказаться яд, причём в таком количестве, для всех стало полной неожиданностью. Сейчас двери магазина закрыты. Внутри лишь сотрудники полиции и Следственного комитета. Возбуждено в общей сложности 5 уголовных дел. Задержаны трое подозреваемых. Изготовитель и двое подельников, которые помогали сбывать товар в розничные сети.

"Установлено лицо, а именно 29-летний житель Орска, который непосредственно организовал массовое производство, хранение и последующий сбыт опасной продукции, не отвечающей требованиям жизни и здоровья потребителей на территории города Орска. Произведено также его задержание в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса", - говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Оренбургской области Радик Галимов.

Подозреваемый уже допрошен. По данным следствия, он изготавливал контрафакт прямо у себя на участке, в хозяйственной постройке. Что туда добавлял, ещё предстоит выяснить специалистам. Опасную продукцию хранил на специально арендованном складе в Орске. Оперативники уже опечатали здание и изъяли порядка 3 тысяч пустых бутылок. Ещё 1200 заполненных неизвестной жидкостью и готовых к реализации отправлены на экспертизу.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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