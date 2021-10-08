Заболеваемость растет: регионы вводят новые ограничения из-за ковида

В ряде регионов вводят обязательную вакцинацию

Заболевших коронавирусом всё больше. Ситуация в российских регионах вынуждает вводить новые защитные меры. Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Ивановской и Пензенской областях, а также на Ямале. Система QR-кодов заработала в Воронеже. Свои ограничения - и в Татарстане.

Кинотеатры, рестораны, кафе, развлекательные центры. С 11 октября попасть в эти заведения Татарстана можно будет только по QR-пропускам. Из-за роста заболеваемости, республика вводит и новые антиковидные ограничения. Например, в гостиницах и хостелах разрешат заселять только половину номеров. А для граждан старше 65-и (непереболевших и непривитых) вводят режим самоизоляции. Выход из дома разрешен только для того, чтобы купить продукты, посетить врача или выгулять домашних питомцев. Такие меры - пока единственный способ остановить распространение коронавируса в регионе.

Кроме Татарстана, ограничения начнут действовать еще в пяти регионах. В Кабардино-Балкарии, Тверской, Ивановской, Пензенской, Челябинской областях расширены списки лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Помимо врачей и педагогов, в перечне теперь курьеры, страховые агенты, работники предприятий энергетики, МФЦ, почты, отделений банков. То есть практически всех сфер и отраслей, которые напрямую контактируют с населением. А численность сотрудников достигает ста человек.

"Эти размышления на тему, прививаться или не прививаться… люди бояться чего-то, а я всегда говорю пациентам, когда они делают выбор: вы умереть хотите, они говорят нет, хотим жить. Тогда прививайтесь, потому, что именно прививка спасет", - говорит заведующая лечебно-диагностическим центром Екатерина Белус.

Во многих краях и областях решено приостановить на две недели работу центров дополнительного образования. А тренеров спортивных секций, как и фитнес-центров, без прививки к работе не допустят.

В Нижегородской области вводят обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий. А в Челябинской - без QR-кода не пустят в театры. Конечно, упадет посещаемость. Придется вернуть часть проданных билетов. Но администрации готовы задействовать все резервы, чтобы встречать гостей, проверять у них температуру и наличие сертификатов. Это неудобно, но лучше чем локдаун.

"Мы подключаем большое количество волонтеров, плюс выводим дополнительное количество сотрудников театра, которые будут встречать на входе. Вместо двух встречающих у нас будет четыре, плюс еще будут дежурить пять волонтеров, которые будут технически оснащены", - говорит директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский.

Не опасаться вакцинации врачи рекомендуют беременным и тем, кто только готовится к материнству. Никаких отклонений у женщин, которые сделали прививки, не выявлено. Это данные Российского центра акушерства и гинекологии. Об этом же свидетельствует и мировой опыт. У 150 тысяч беременных женщин, привитых от ковида, роды прошли без осложнений.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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