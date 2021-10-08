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ВОЗ опубликовала описание постковидного синдрома

11:41
  • пятница
  • 08 октября 2021

Им страдают до 20% переболевших

Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Латвии намерены ввести режим ЧП. Он будет действовать три месяца. В супермаркеты смогут ходить граждане, которые привились или переболели. Для госслужащих введут обязательную вакцинацию.

В Финляндии вслед за Данией и Швецией приостановили использование американского препарата Moderna. Им не будут прививать мужчин моложе 30 лет из-за риска развития сердечных заболеваний. Рекордное количество случаев инфицирования фиксируют в эти дни в австралийском штате Виктория. Он закрыт на карантин, все предприятия перевели на удаленный режим работы. Но пока такие меры не помогают остановить распространение коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала подробное описание постковидного синдрома. Им страдают до 20% переболевших. Основными симптомами медики назвали повышенную утомляемость, одышку, а также проблемы с памятью и раздражительность. Сохраняться такое состояние может до 3 месяцев, а у некоторых пациентов дольше.

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