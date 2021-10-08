Десятки палаток взмыли в воздух на глазах удивленных китайцев (видео)

Курьез случился на Дне образования КНР

Сильный ветер унес 50 туристических палаток в Китае.

Инцидент произошел 1 октября на праздновании Дня образования КНР в национальном геологическом парке Вугуншань в провинции Цзянси. Торговцы, продающие туристические палатки, забыли прикрепить их колышками к земле, а сильный порыв ветра поднял тенты в воздух.

Изумленные посетители парка засняли произошедшее на видео. на кадрах видно, как десятки синих палаток кружат в воздухе и не думают падать на землю.

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