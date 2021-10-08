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Мишустин поручил ускорить строительство инфекционного корпуса в Курске

14:47
  • пятница
  • 08 октября 2021

Кабмин выделит на эту цель почти 1,4 миллиарда рублей

Михаил Мишустин посетил завод авиационной техники в Курске, который производит продукцию для военного и гражданского оборота.

В ходе рабочей поездки по региону премьер также осмотрел областную больницу и оценил ход строительства инфекционного корпуса. Новое здание рассчитано на 230 коек. Работы начались в январе этого года. В ближайшее время должно поступить медицинское оборудование. Глава кабмина подчеркнул, что необходимо открыть клинику в течение двух месяцев. Из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства. Распоряжение уже подписано и деньги поступят в ближайшее время. Также премьер поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко держать вопрос на личном контроле.

"Осмотрели внимательно и строящийся корпус – он в хорошем состоянии по строительной готовности. Договорились, что выделим 1 миллиард 380 миллионов рублей из федерального бюджета, чтобы к декабрю его запустить, все сделано по последнему слову техники, осталось немножко", - сказал премьер Михаил Мишустин.

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