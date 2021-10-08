Дикая природа и фестиваль "Пионера": афиша на выходные в Москве

Где весело и с пользой провести время?

В пятницу вечером в театре Et Cetera - первая премьера сезона. "Стакан воды"- комедия Эжена Скриба. Преданность и коварство, любовь и ревность вновь переплетутся с политическими коллизиями - на этот раз в постановке Бориса Морозова. Чем не финал рабочей недели?

В Москве наступил сезон подарков. Для киноманов - словно осенний поцелуй - фестиваль, посвященный дивам. В честь дня рождения кинотеатра "Пионер" на большом экране - несравненная Любовь Орлова в фильме "Цирк".

Сегодня вечером - "Ниночка" с Гретой Гарбо, в воскресенье - "Касабланка " с Ингрид Бергман. Красота - в чистом виде. Для поклонников див нашего времени - Алла Демидова и Рената Ливинова в легендарном "Настройщике".

Идеально настроенный инструмент и выдающуюся игру можно услышать вживую. Один из лучших концертных залов мира "Зарядье" готовится к юбилейному вечеру одного из лучших пианистов – Алексея Гориболя. И программа, и исполнители замечательны во всех отношениях. Маэстро по случаю собственного 60-летия дарит Чайковского и Дунаевского, Таривердиева и Десятникова. Солируют близкие друзья.

Et Cetera представляет "Стакан воды". Классическая комедия в прочтении режиссёра Бориса Морозова - это глубокие размышления о жизни. А для актёров - сказка, перерастающая в быль - о том, что в политике и любви все средства хороши. Главное - не совмещать.

Ирония, страсть, любовь и ненависть без грима - в Новой Третьяковке. Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" показывает лучшее за 15 лет. Творческий конкурс за это время объединил фотографов из 146 стран. Здесь смеются и плачут, находят себя и делают открытия.

Международный день кипера в Московском зоопарке прошел в трудах. Одних подопечных - на зимние квартиры. Других - в новый вольер. Постояльцев-то прибавилось! Медоеды, муравьеды, крошечные пугливые потто и гигантский - по сравнению с ними - амурский тигр. Красавец Степан, едва обжившись, ведёт себя как хозяин.

Какой бы ни был образ жизни, братья меньшие учат главному - находить в этой осени удовольствие.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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