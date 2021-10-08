В Москве открыли памятную доску Юрию Никулину

Церемония приурочена к предстоящему столетию со дня рождения мастера

В центре Москвы сегодня открыли мемориальную доску, пожалуй, самому любимому клоуну и не менее популярному артисту Юрию Никулину.

Церемония приурочена к предстоящему столетию со дня рождения мастера. В квартире на Большой Бронной Юрий Владимирович провел 26 лет жизни. Его главным домом для него, конечно, всегда оставался цирк на Цветном. Вспомнить актера пришли родственники, друзья, а также ученики и поклонники.

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