Себастьян Курц объявил об отставке из-за дела о коррупции

Своей вины канцлер Австрии не признал

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку на фоне расследования дела о коррупции. О своем решении он объявил в субботу вечером.

По словам Курца, он решил покинуть пост канцлера, чтобы избежать "хаоса и бездействия правительства". Выдвинутые против него обвинения он отверг. В то же время Курц намерен остаться лидером Народной партии и стать депутатом парламента.

Временно исполнять обязанности канцлера Австрии будет нынешний глава МИД страны Александр Шалленберг. Об этом пишет Kronen Zeitung.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram