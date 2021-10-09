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Себастьян Курц объявил об отставке из-за дела о коррупции

21:18
  • суббота
  • 09 октября 2021

Своей вины канцлер Австрии не признал

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку на фоне расследования дела о коррупции. О своем решении он объявил в субботу вечером.

По словам Курца, он решил покинуть пост канцлера, чтобы избежать "хаоса и бездействия правительства". Выдвинутые против него обвинения он отверг. В то же время Курц намерен остаться лидером Народной партии и стать депутатом парламента.

Временно исполнять обязанности канцлера Австрии будет нынешний глава МИД страны Александр Шалленберг. Об этом пишет Kronen Zeitung.

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