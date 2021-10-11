Девушку толкнули под колеса электробуса в Москве

Общественный транспорт двигался с небольшой скоростью

В центре Москвы минувшим вечером электробус насмерть сбил женщину. Под колёса её толкнул мужчина во время ссоры. Конфликт и момент трагедии зафиксировали камеры уличного наблюдения. Это позволило быстро задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

На кадрах - самое начало конфликта, который позже приведет к трагедии. Площадь Киевского вокзала. Двое мужчин подходят к женщине, она пытается ударить одного из них сначала рукой, затем ногой, второй пытается ей помешать. Словесная перепалка, и женщина вновь идет в атаку, пиная мужчину. Тот сначала вроде бы убегает, однако резко разворачивается и дает сдачи. От сильнейшего удара женщина падает под колеса проезжающего электробуса. И погибает. Пока не известно, есть ли у правоохранителей претензии к действиям водителя.

"У нас водители проходят и предрейсовый и послерейсовый медосмотр. Сегодня водитель, как обычно, прошел перед сменой медосмотр. Поэтому в его состоянии никаких сомнений у нас нет", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Бочков.

Судя по видео, электробус двигался с небольшой скоростью, и водитель оперативно нажал на педаль тормоза. Больше вопросов у следователей к мужчине в светлой толстовке. Даже если он не имел умысла толкнуть женщину под колеса электробуса, за причинение смерти по неосторожности подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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