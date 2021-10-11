Фермеры и эко-активисты устроили акцию в Париже

Чем они недовольны?

Массовая акция протеста прошла в эти выходные в Париже. У здания мэрии митинговали эко-активисты и фермеры, сообщает "ТВ Центр".

Все они недовольны тем, что ради возведения олимпийских объектов власти планируют уничтожить сельхозугодья. Речь идёт о знаменитом в стране плато Сакле к югу от столицы и плодородной зоне Гриньон.

Кроме того, на месте "пролетарских садов" в Париже, которые существуют уже почти 100 лет, власти планируют построить олимпийский бассейн. Существенных беспорядков не произошло. Франция примет летние Игры в 2024 году.

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