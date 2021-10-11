Около двух тысяч жителей Дагестана остались без света из-за оползня

Ведется ремонт линии

Ветер, дождь и мокрый снег. Мощный циклон накрыл Камчатский край. В школах Петропавловска-Камчатского отменили уроки второй смены, а также занятия и в учреждениях дополнительного образования. Непогода бушует в Усть-Большерецком, Елизовском, Соболевском районах и Вилючинске. По прогнозам синоптиков, циклон утихнет лишь к четвергу.

А на юге страны - в Акушинском и Левашинском районах Дагестана - около двух тысяч жителей остались без света после сошедшего оползня. Повреждена линия электропередачи, сообщает "ТВ Центр".

ЧП произошло на республиканской дороге. Участок перекрыт, водителям приходится пользоваться альтернативным маршрутом. На месте идут восстановительные работы.

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