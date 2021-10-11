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Подробности ДТП с электробусом в Москве

15:19
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Возбуждено дело

Следственный комитет ходатайствует об аресте 27-летнего мужчины, который минувшим вечером на площади Киевского вокзала толкнул женщину под колеса электробуса. По факту произошедшего уже возбуждено дело. И теперь полицейским предстоит выяснить, почему же ссора закончилась так трагично: было ли это сделано умышленно или виной всему стечение обстоятельств.

Подробнее – в репортаже Ивана Колесникова

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