В Москве начали активно скупать микроапартаменты

Доля микрожилья в столице пока невелика

У москвичей - новый тренд! Впервые на рынке недвижимости появились квартиры площадью всего 9 квадратных метров. Микроапартаменты уже набирают популярность. Что вполне объяснимо: цена стандартного жилья стремительно растёт, а тут - хоть крохотное, но своё.

Всего девять "квадратов". Это много или мало? При особых талантах и ловкости дизайнера на них может разместиться всё, что нужно для компактной жизни. И санузел, и кухня-гостиная.

Это не новостройка, а перепрофилированное здание - бывший научно-исследовательский институт. Девелоперы рассчитывают - такие микроапартаменты будут востребованы, в первую очередь, у молодежи, студентов ближайших вузов или у инвесторов, желающих зарабатывать на аренде.

Психологи за собственное личное пространство! Даже за такое крохотное. Правда, при условии, что человек находится в нём недолго и приходит только ночевать. А вот если придётся проводить здесь длительную самоизоляцию - это уже фактор стресса.

"Человек находится в замкнутом пространстве, у него мало визуальных стимулов, он не видит смены перспектив и, находясь в квартире, человек находится в таком более подавленном состоянии. И мы можем говорить, что маленькие квартиры в том числе могут приводить к депрессии", - рассказала психолог, эксперт Союза охраны психического здоровья Ольга Никитина.

Девять квадратных метров - новый микрорекорд на рынке столичного жилья. Не так давно рекордсменами становились апартаменты - в 10, а квартиры - в десять с половиной квадратных метров. Эксперты отмечают - такое постепенное снижение площади квартир в столице идет с 2014 года. Но Москва вовсе не "впереди планеты всей". Мировой тренд! Микростудии и апартаменты еще лет 15 назад стали завоевывать популярность в других мегаполисах планеты, где стоимость жизни и квадратного метра также весьма высока - в Нью-Йорке, Париже, Риме, Гонконге.

"На моем опыте, самая маленькая квартира, которую я видела - это было в Гонконге - общая площадь была восемь квадратных метров. Для Гонконга площадь семь или 13 квадратных метров - это норма. И там распространены клеточные дома, то есть помещаются в квартире только кровать, тумбочка и буквально – всё", - рассказала эксперт по недвижимости Татьяна Черевченко.

И именно страны Азии пока рекордсмены - в смысле самых маленьких в мире квартир. Иногда площадь жилья там равна матрасу.

"Средняя квартира в странах Азии для того, чтобы переночевать - это пять квадратных метров. И когда там эти квартиры приобретаются, люди радуются, если в этой квартире высокие потолки, в которые можно поместить двухэтажную кровать, и тогда они смогут там жить вдвоем", - говорит эксперт по недвижимости Олег Царев.

На московском рынке, впрочем, доля микрожилья пока все же невелика и еще неизвестно, будет ли когда-то побит нынешний рекорд.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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