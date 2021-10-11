Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства проходит в Москве

Это одно из самых опасных вирусных заболеваний

В Москве с начала года зафиксировано три случая бешенства среди животных. Горожане могут обезопасить своих питомцев от опасного заболевания, сделав им прививку – причём, бесплатно и во всех столичных ветклиниках и выездных пунктах.

В очереди на прививку даже кошки с собаками заключают негласное "перемирие". Процедура важная и для них обязательная. А еще в столичных ветеринарных клиниках ждут хомячков, морских свинок, и даже попугаев. Ведь большинство случав заражения человека бешенством происходит непосредственно от домашних питомцев.

"Механизм передачи реализуется не только через укус, он реализуется еще и через оцарапывание, ослюнение и поклюв хищной птицы. Вирус, попадая в тело человека, распространяется именно по нервным клеткам, либо до спинного мозга и серого вещества головного мозга", - рассказала заведующая организационно-методическим отделом по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Кардонова.

Бешенство по-прежнему считается одним из самых опасных вирусных заболеваний. Оно не лечится и быстро поражает центральную нервную систему. Исход всегда летальный.

Двухнедельный карантин - зато абсолютная безопасность. Случаи бешенства в Москве фиксируются практически ежегодно. И, как правило, после поездок на дачу.

"Животные из московских городских квартир вывозятся за город и, так или иначе, контактируют с дикими животными, которые являются резервуаром, переносчиками этого заболевания, таким образом происходит занос этого опасного заболевания в столицу. Если ваш ласковый любимец ни с того ни с сего начинает прятаться в темноту, кусает вас, проявляет признаки агрессии - это признак насторожиться и обратиться к врачу", - рассказал главный ветеринарный врач Калининской участковой ветеринарной лечебницы Геннадий Погребняк.

Причем, сегодня в Москве прививают не только домашних питомцев. Во всех столичных лесопарковых зонах специалисты ветслужбы раскладывают приманки. В еду, которая может привлечь зверей, прячут вакцину для профилактики бешенства лис, белок и других животных.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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