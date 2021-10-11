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Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства проходит в Москве

15:56
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Это одно из самых опасных вирусных заболеваний

В Москве с начала года зафиксировано три случая бешенства среди животных. Горожане могут обезопасить своих питомцев от опасного заболевания, сделав им прививку – причём, бесплатно и во всех столичных ветклиниках и выездных пунктах.

В очереди на прививку даже кошки с собаками заключают негласное "перемирие". Процедура важная и для них обязательная. А еще в столичных ветеринарных клиниках ждут хомячков, морских свинок, и даже попугаев. Ведь большинство случав заражения человека бешенством происходит непосредственно от домашних питомцев.

"Механизм передачи реализуется не только через укус, он реализуется еще и через оцарапывание, ослюнение и поклюв хищной птицы. Вирус, попадая в тело человека, распространяется именно по нервным клеткам, либо до спинного мозга и серого вещества головного мозга", - рассказала заведующая организационно-методическим отделом по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Кардонова.

Бешенство по-прежнему считается одним из самых опасных вирусных заболеваний. Оно не лечится и быстро поражает центральную нервную систему. Исход всегда летальный.

Двухнедельный карантин - зато абсолютная безопасность. Случаи бешенства в Москве фиксируются практически ежегодно. И, как правило, после поездок на дачу.

"Животные из московских городских квартир вывозятся за город и, так или иначе, контактируют с дикими животными, которые являются резервуаром, переносчиками этого заболевания, таким образом происходит занос этого опасного заболевания в столицу. Если ваш ласковый любимец ни с того ни с сего начинает прятаться в темноту, кусает вас, проявляет признаки агрессии - это признак насторожиться и обратиться к врачу", - рассказал главный ветеринарный врач Калининской участковой ветеринарной лечебницы Геннадий Погребняк.  

Причем, сегодня в Москве прививают не только домашних питомцев. Во всех столичных лесопарковых зонах специалисты ветслужбы раскладывают приманки. В еду, которая может привлечь зверей, прячут вакцину для профилактики бешенства лис, белок и других животных.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
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