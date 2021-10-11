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В Ленобласти раскрыли похищение беременной женщины

17:36
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Подозреваемый задержан

Нетривиальное преступление удалось раскрыть следователям в Ленинградской области. Правоохранители установили и задержали подозреваемого в похищении беременной женщины, за которую злоумышленник требовал выкуп. Его адресовали гражданскому мужу похищенной - местному бизнесмену. Сейчас будущая мама в безопасности, ее здоровью ничто не угрожает.

Это счастливая развязка страшной детективной истории, которая целую неделю держала в напряжении ее участников. Оперативник заходит в квартиру и на пороге его встречает плачущая испуганная женщина: "Меня здесь целую неделю держали! Похитили, родителям угрожали".

35-летняя Олеся - на пятом месяце беременности. В слезах рассказывает своим спасителям, как проходило ее заточение. Связывали, заставляли раздеваться догола, фотографировали и отправляли фото родственникам. Женщину уже вернули домой, она живет в частном доме в посёлке Большие Колпаны в Ленинградской области. Именно сюда наведался похититель 2 октября. Перелез через забор, вскрыл окно, схватил жертву и увез на ее же машине.

Похититель - 51-летний Ришат Ахметов из Татарстана - задержан накануне при передаче требуемой им суммы - 10 миллионов рублей. Деньги для сделки - точнее реквизит, похожий на банкноты - предоставила полиция. Это была часть плана, составленного оперативниками после того, как в органы обратился гражданский муж Олеси Александр.

"Сложность операции заключалась в том, что на встречу мог приехать не сам преступник, а лишь курьер-посредник и его задержание ставило под угрозу жизнь потерпевшей. После передачи денежных средств в результате наружного наблюдения полицейские убедились, что на встречу приехал сам злоумышленник и задержали его", - рассказал Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спасённая женщина сейчас ни на шаг не отходит от своего мужа, боится оставаться одна. С прессой общаться отказывается. Переживают случившееся и соседи: говорят, что избранник Олеси - Александр - прекрасный человек, предприниматель, живет в посёлке много лет, сам построил свой дом. Всегда был один и вот, наконец, повстречал свою половинку.

"16 числа свадьба должна была быть. Уже платье было куплено. Ни разу не видели его пьяным. Не дебоширил", - сказал сосед Евгений.

Похититель рассказал полиции, что пошел на преступление из-за того, что Александр должен был ему 50 тысяч рублей. Только сумма выкупа, которую требовал шантажист, была в сотни раз выше.
Избрание меры пресечения в отношении предполагаемого виновника этой детективной истории пройдет завтра в суде города Гатчина. Следователи настаивают на аресте, по их словам, к первоначально возбужденному уголовному делу по статье "Убийство", это когда еще не было известно о судьбе жертвы, добавится еще несколько уголовных статей.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

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