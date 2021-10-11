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Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей

16:34
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Они могут насытить продукцией отечественный рынок и занять ведущие позиции в мире, уверен президент

В 2021 году в России удалось собрать хороший урожай. Это позволило практически полностью обеспечить потребности страны по  основным группам продовольствия. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного комплекса.

В начале встречи глава государства поздравил всех причастных с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает "ТВ Центр". Этот профессиональный праздник отмечается во второе воскресенье октября. Также на совещании президент подчеркнул, что  российские аграрии имеют все возможности, чтобы насытить сельхозпродукцией отечественный рынок и занять ведущие позиции в других странах. Кроме того, глава государства отметил, что на мировые рынки необходимо продвигать и современные отечественные аграрные технологии. Обсудили и обеспечение финансированием научно технической программы АПК до 2030 года. Владимир Путин подчеркнул, что бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий должно незамедлительно находить применение в аграрном секторе.

"В ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьезный задел для того, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции. Нужно максимально конкретизировать эту задачу, а именно - зафиксировать в доктрине продовольственной безопасности, на какой уровень самообеспечения семенами мы должны выйти через пять, семь, десять лет, причем сделать это по конкретным сельхозкультурам, прежде всего - стратегическим, ключевым, которые составляют основу нашего продовольственного рынка: это, конечно же, пшеница, другие зерновые", - указал Путин.

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