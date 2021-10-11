В Брюсселе назвали маловероятным выход Польши из Евросоюза

Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон прокомментировал конфликт польских властей с еврочиновниками

Выход Польши из состава Евросоюза в Брюсселе оценивают как маловероятный. Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, комментируя очередной конфликт польских властей с еврочиновниками.

Поводом стало недавнее решение Конституционного суда Польши о приоритете положений Конституции республики над нормами общеевропейского права, передает "ТВ Центр". В Брюсселе сразу же заявили, что будут добиваться возвращения Варшавы к правовым стандартам Евросоюза, а также намекнули на возможную блокировку средств, предназначенных для Польши из Фонда восстановления ЕС.

Минувшим вечером на улицы крупных польских городов вышли десятки тысяч граждан, чтобы заявить о поддержке европейского курса страны. Организатор акции - бывший премьер Польши и экс-глава Евросовета Дональд Туск - заявил, что нынешние власти якобы взяли курс на вывод страны из состава ЕС. В польском правительстве ответили, что поводов для выхода из европейских структур нет, а возможную заморозку денежных траншей из Брюсселя назвали незаконной.

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