Профессора Мичиганского университета наказали за фильм "Отелло"

Студенты сообщили, что преподаватель занимается пропагандой расизма

Молилась ли ты на ночь, Дездемона? За такой вопрос сейчас и по статье уволить могут. Знал бы Уильям Шекспир, сколько шума своими вечными пьесами он наделает в 21 столетии. Толерантности там ноль, а сексизм зашкаливает. Коротко о главном. Профессор музыки Брайан Шенг в Мичиганском университете показал студентам классическую кинокартину "Отелло" 1965 года. В фильме великий белый актер Лоуренс Оливье играет венецианского мавра, чернокожего, как и было всегда положено по ходу пьесы. То есть накрасили его.

Сэра Лоуренса нет с нами, а несчастному профессору Шенгу устроили такое оливье, что долго спать не сможет. 33 студента сообщили, что профессор занимается пропагандой расизма. Шенга отстранили от лекций, а потом и вовсе уволили. Учитывая, что там мавр венецианский вытворял с супругой Дездемоной, могли и реальный срок дать за пропаганду сексизма. А эта штука посильней расизма будет.

Сексизм - он вообще повсюду, нагрянет, откуда не ждешь. Буквально в сентябре в Москве прошел чемпионата мира по спортивному скалолазанию. Все залезли, все спустились. Только швейцарка Йохана Фарбер, занявшая малопочетное 19 место, возмутилась. Операторы, понимаете, крупно показали ее шорты с отпечатком руки. Сексизм как есть

Мы-то с нашими традиционными ценностями и не знаем где этот самый сексизм может притаиться. В Италии 25 сентября открыли памятник соратнице Джузеппе Гарибальди, героине стихотворения "Жница из Сапри" поэта XIX века Луиджи Меркантини. Романтическая фигура женщины в открытом платье не понравилась женщинам-политикам, представляющим Демократическую партию в Палермо:

"В очередной раз мы страдаем от унижения, видя себя представленными в виде сексуализированного тела, лишенными души, без связи с какими-либо социальными или политическими вопросами истории".

Скульптор Эмануэле Стифано ответил – лучше б вообще сделал фигуру обнаженной, "просто потому, что он любит тело человека". За такую любовь к телу сейчас по шапке получить проще простого.

А что творится у них со статуей шекспировской Джульетты в Вероне? Там от жадных рук всяких сексистов просто сверкает то, чему сверкать сегодня не положено!

В Германии, например, женщины активистки топлесс вышли на улицу с надписями по телесам – Свободу груди! И мое тело – мой выбор! Думали – сексизм. Хорошо – успели спросить у них, пока полицию не вызвали. Оказалось, никакого сексизма, акция называлась - десексуализация груди!

Граждане спокойно разошлись по домам. Замшелые консерваторы пытаются задавать вопросы – а как вы вообще жениться собираетесь и детей производить с вашей тотальной десексуализацией? Пока точных разъяснений не поступало, но вопрос на повестке и явно скоро появится некий десексуализированный формат производства потомства.

Монументы почему-то не дают покоя борцам за толерантность. Мэр французского города Руана предложил снять памятник Наполеону и поставить на пьедестал скульптуру женщины-феминистки.

Нас привыкли считать отстающими на этом мировом марше борьбы за все вокруг, но тут мы можем предложить свой вариант! Наши кулибины, может быть, в Мичиганских вузах и не обучались, но мировые тренды чувствуют сердцем. Нашумевшая в прошлом году история с памятником Аленке из Нововоронежа говорит сама за себя. Взгляните – какая Джульетта! Какой Наполеон! Наши мастера достигли вершин десексуализации, оставив с носом наших европейских партнеров.

В Нововоронеже скульптуру не оценили, так чего ждать? Отправить нашу Аленку срочно в Руан или в Италию. Она и Наполеона, и соратницу Гарибальди заменит. А не понравится, всегда можем толерантно объяснить – что в действительности все не так, как на самом деле.

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