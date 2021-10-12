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В якутском селе выпала картошка (видео)

12:31
  • вторник
  • 12 октября 2021

На очереди - капуста, лук, свекла и фрукты.

Жители якутского села Чкалов удивились выпавшей с неба картошке.

900 килограмм социально значимого продукта сбросили с самолета Ан-2. Местные власти удивлены не меньше, чем местные жители, так как такой способ доставки практикуется впервые.

"Мы сами в шоке от выбранной методики. Это подведомственное предприятие Минсельхоза — "Якутоптторг". Первый раз так. Всегда доставка осуществлялась вертолетом Ми-8, но не сбрасывали", - объяснил изданию "Подъем" Глава района Яков Елисеев.

Пока в село доставили только картошку, на очереди капуста, лук, свекла и фрукты.

"Фрукты нам еще не скидывали, но их тоже должны доставить, потому все сейчас в напряженном ожидании: тоже будут сбрасывать или как?", - задался вопросом Елисеев.

Чкалов – труднодоступное село в Якутии. Добраться до него можно только водным транспортом, но в октябре реки уже скованы льдом, поэтому продукты доставляют по воздуху.

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