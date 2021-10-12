На дачном участке около Москвы построили многоквартирный дом

В погоне за дешевизной люди идут риск

Схема - старая, но работает до сих пор. В Петрово-Дальнем появился многоквартирный жилой дом прямо на дачном участке. Хозяин продаёт в здании доли, позиционируя их как отельные квартиры. Такие схемы были очень популярны в начале 2000-х и многих граждан оставили без денег и крыши над головой. И вот - новая история, которая уже дошла до суда.

Подробнее – в репортаже Ивана Колесникова

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