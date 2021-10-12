После массового отравления собак в Подмосковье проводится проверка

В организме собак нашли мышьяк и свинец

Полиция начала расследование по факту массового отравления собак в питомнике подмосковного Чехова. В корме животных уже обнаружены смертельно опасные вещества - в основном, мышьяк и свинец – причём, в огромных количествах, сообщает "ТВ Центр".

По мнению экспертов, тяжёлые металлы накапливались постепенно и попали в корм не сразу, а в течение определённого времени и небольшими порциями. Это в итоге привело к мощной интоксикации, вызвав сильный отёк легких, вздутие почек и печени.

Специалисты не исключают, что отравляющие вещества могли попасть в мешки с пищей на самом производстве, где выпускается не только корм для животных, но и крысиный яд. Однако вскрытие погибших собак показало, что мышьяком и свинцом дело не ограничилось.

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