ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После массового отравления собак в Подмосковье проводится проверка

14:57
  • вторник
  • 12 октября 2021

В организме собак нашли мышьяк и свинец

Полиция начала расследование по факту массового отравления собак в питомнике подмосковного Чехова. В корме животных уже обнаружены смертельно опасные вещества - в основном, мышьяк и свинец – причём, в огромных количествах, сообщает "ТВ Центр".

По мнению экспертов, тяжёлые металлы накапливались постепенно и попали в корм не сразу, а в течение определённого времени и небольшими порциями. Это в итоге привело к мощной интоксикации, вызвав сильный отёк легких, вздутие почек и печени.

Специалисты не исключают, что отравляющие вещества могли попасть в мешки с пищей на самом производстве, где выпускается не только корм для животных, но и крысиный яд. Однако вскрытие погибших собак показало, что мышьяком и свинцом дело не ограничилось.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Собачий приют
Собачий приют
Приют для собак
Приют для собак
Собачий приют
Собачий приют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.