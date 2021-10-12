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Лавров отверг обвинения в краже Россией формулы AstraZeneca

16:35
  • вторник
  • 12 октября 2021

Министр напомнил о негативных эффектах зарубежной вакцины

Россия активно участвует в глобальной борьбе с коронавирусом, а обвинения британских СМИ в том, что наша страна якобы украла формулу вакцины AstraZeneca, являются голословными. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Но если конкретно про AstraZeneca говорить, я не слышал, что они нас обвиняют в том, что мы украли формулу. Я помню, было много случаев, когда AstraZeneca давала побочные результаты негативные, тромбозы и т. д. Ни единого случая подобного со "Спутником V" не происходило. Думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами", - указал глава МИД России.

Санитарная безопасность сегодня обсуждалась на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает "ТВ Центр". Ключевой темой повестки дня стало обеспечение геополитической стабильности в регионе. Ситуацию там обострил уход войск США из Афганистана. Обстановку также дестабилизируют узкоформатные структуры, работающие в логике холодной  войны и политики сдерживания, отметил Сергей Лавров. По словам министра, страны, которые провоцируют конфронтацию, должны осознать преимущества общеконтинентального сотрудничества и урегулирования разногласий посредством мирного диалога.

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