Россия предложила США снять все дипломатические ограничения

В Москве не стремятся к продолжению эскалации

Россия предложила США обоюдное снятие всех ограничений в работе дипломатических представительств. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков по итогам переговоров со своей американской коллегой Викторией Нуланд.

Замгоссекретаря прибыла с визитом в Москву накануне, передает "ТВ Центр". Он организован по инициативе Вашингтона. На встрече на Смоленской площади подробно обсудили блок двусторонних тем, а среди международных вопросов на первом плане была стратегическая стабильность. Переговоры продолжались более полутора часов.

Сергей Рябков отметил, что "продолжение конфронтационной линии Вашингтона способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений". Враждебные действия США без ответа не останутся, однако в Москве не стремятся к продолжению эскалации. Более того, Россия предлагает снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.

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