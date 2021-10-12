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Опубликовано видео последствий ДТП с участием такси в Москве

22:11
  • вторник
  • 12 октября 2021

На Кутузовском проспекте перекрыто две полосы

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом агентству "Москва" сообщили в Дептрансе Москвы.

Движение в сторону области свободно по двум полосам из четырех. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Как пишет РИА Новости, BMW X6 столкнулся с такси, после чего кроссовер вынесло на тротуар. На проезжей части разлито топливо. В сторону области образовалась пробка.

По предварительным данным, пострадавших нет — в обоих машинах сработали подушки безопасности.

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