Опубликовано видео последствий ДТП с участием такси в Москве

На Кутузовском проспекте перекрыто две полосы
На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом агентству "Москва" сообщили в Дептрансе Москвы.
Движение в сторону области свободно по двум полосам из четырех. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
Как пишет РИА Новости, BMW X6 столкнулся с такси, после чего кроссовер вынесло на тротуар. На проезжей части разлито топливо. В сторону области образовалась пробка.
По предварительным данным, пострадавших нет — в обоих машинах сработали подушки безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram