Около Крита произошло землетрясение

Его ощутили и на соседних островах

Разрушительное землетрясение произошло на греческом острове Крит. Магнитуда составила 6,3, очаг залегал в море - в 40 километрах от восточного побережья, сообщает "ТВ Центр".

За первым ударом последовали два афтершока. О пострадавших не сообщается. Повреждены десятки зданий. В одном из посёлков в руины превратилась часовня Святого Николая. От храма осталась одна стена.

Подземный толчок ощутили жители всего острова. Они в панике покидали свои дома. Три недели назад на Крите уже произошло землетрясение, из-за которого сотни человек до сих пор остаются без крова. Новый удар оказался ещё сильнее. Его ощутили и на соседних островах - Кипре и Родосе.

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