Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Евы Евсеевой

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог Еве Евсеевой из Краснодарского края. Её историю мы рассказывали накануне. За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму.

У Евы - остесаркома правой бедренной кости. Девочка уже перенесла несколько сеансов химиотерапии, и сейчас ей предстоит операция по удалению поражённой костной ткани. Чтобы Ева снова смогла ходить, ей необходим телескопический эндопротез коленного сустава. Его изготавливают индивидуально - он будет расти вместе с ребёнком. Такой имплант стоит очень дорого - миллион 970 тысяч рублей, и теперь у семьи есть эти деньги.

Слова благодарности от мамы Евы: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Я от всего сердца выражаю Вам искреннюю признательность за то, что Вы откликнулись на нашу беду и помогли собрать средства на эндопротез для Евы! Впереди у нас долгий и сложный путь, но благодаря Вам, отзывчивым и милосердным людям, мы сможем пройти его и вернуться к прежней жизни! Я желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия! Огромное спасибо каждому из Вас!"

У фонда много других подопечных, помощь которым нужна как можно скорее. Мы продолжаем сбор средств на лечение 12-летней Насти Лемешевской. В три года девочке диагностировали онкологическое заболевание – саркому Юинга левой бедренной кости. В процессе лечения поражённый участок удалили и заменили эндопротезом. Но Настя выросла, левая нога стала короче правой на 12 сантиметров. И девочка уже не может самостоятельно ходить. Чтобы вернуться к нормальной жизни, ей необходим новый эндопротез. Однако стоимость его - больше четырёх миллионов рублей. И без вашей помощи семье этих денег не собрать.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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