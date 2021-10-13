КПРФ обсудила важные законодательные инициативы

Речь, в частности, зашла об образовании

Итоги предвыборной кампании и важнейшие законодательные инициативы фракции КПРФ обсудили в среду в Госдуме, сообщает "ТВ Центр".

По словам лидера партии Геннадия Зюганова, приоритетными направлениями станут поддержка системы бесплатного образования и фундаментальной науки, расширение практики так называемых "народных предприятий", всесторонняя помощь регионам и адресная - ветеранам войны. Глава фракции подчеркнул: именно эти пункты были основными в наказах избирателей.

"Главный наказ был – восстановить полноценное образование для подрастающего поколения. Наш закон предусматривает бесплатное образование вплоть до высшего и первое рабочее место, и профессиональную операцию. Вторая тема – наука. Мы будем вносить в Государственную думу, чтобы научная практика и поддержка этих учреждений была, как минимум, удвоена", - рассказал Зюганов.

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