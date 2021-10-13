Фонтан "Дружба народов" законсервируют до весны

Впереди много работы

В среду "Дружбу народов" - главный фонтан ВДНХ - начали готовить к зимней спячке. Воду из чаш уже слили, теперь надо всё промыть. Процесс этот непростой: очистить нужно не только саму чашу, но и каждую фигуру, включая золотых девушек - а там их 16!

Важно смыть весь накопившийся за лето налет. Никакой химии! Только щадящая лимонная кислота. Ведь позолоченные девушки - создания хрупкие. Отмоют и каждую из золотых рыбок, ведь им-то особенно важно сохранить образ.

Система больших фонтанов ВДНХ сложна и требует особого внимания. Все работы, начиная от прочистки форсунок и заканчивая сбором ила со дна фонтанов, производятся исключительно вручную.

Процесс "консервации" фонтанов продлевает их жизнь. Чтобы "Каменный цветок" распустил свои водные лепестки на следующий год, на протяжении многих десятилетий за его сложнейшей системой, которая скрыта под землей, тщательно ухаживают специалисты. Свою работу они возобновят уже в следующем году - в апреле.

Чашу и гранитный парапет фонтана обработают нейтральным моющим средством, образовавшуюся пену смоют водой. Очистят чаши, трубопроводы и фильтры, демонтируют подводную подсветку и струеобразующие элементы, проведут осмотр инженерных коммуникаций и отремонтируют все неисправные детали и конструкции.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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