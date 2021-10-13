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Морские котики играют с опавшими листьями в Московском зоопарке

15:24
  • среда
  • 13 октября 2021

Они рады бабьему лету

Запоздалое бабье лето задержалось в городе еще на один день. Сегодня синоптики обещали тучи и дожди. Но погода, похоже, прислушалась не к ним, а к горожанам. А они хотят солнца!

Ему рады и обитатели Московского зоопарка. Особенно - морские котики. Они устраивают заплывы, как летом, а ещё играют с опавшими листьями. Территория сейчас просто утопает в золотой листве, и её специально убирают не везде, сообщает "ТВ Центр".

Для некоторых животных она - подножный корм. Ну а для таких активных зверей, как морские котики, это забавные игрушки, которые словно падают с неба.

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