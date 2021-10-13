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Путин: страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке

14:48
  • среда
  • 13 октября 2021

Президент России обратился к участникам форума "Российская энергетическая неделя"

В Москве в среду открылся международный форум "Российская энергетическая неделя". Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

Там собрались министры энергетики и эксперты из разных стран, главы компаний и организаций. Запланированы 30 деловых встреч. В пленарном заседании принял участие Владимир Путин.

Президент России приветствовал участников. В своем выступлении глава России затронул тему газового кризиса в Европе, а также обратил внимание на ситуацию на рынке нефти.

Российский лидер отметил, что страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, передает РИА Новости.

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