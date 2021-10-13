Blue Origin успешно отправила в космос корабль с туристами

New Shepard стартовал с космодрома в Техасе

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin успешно запустила на орбиту свой космический корабль New Shepard с экипажем на борту.

Многоразовый пилотируемый корабль стартовал с космодрома в Техасе. На борту находятся четыре человека. Это вице-президент корпорации Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер NASA, австралиец Крис Бошуайзен, американский бизнесмен Глен де Врайс и актёр Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале "Звёздный путь".

В марте этого года Шетнеру исполнилось 90 лет. Он становится самым пожилым человеком в истории, который отправился на орбиту. Полёт продлился чуть более 10 минут. Корабль вышел на суборбитальную высоту, где от него отделилась капсула с экипажем. Затем после достижения пика траектории полёта она начала снижение. За всё время это время экипаж испытывает состояние невесомости всего несколько минут.

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