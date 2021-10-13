Путин призвал не перекладывать вину за рост цен на газ "с больной головы на здоровую"

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, уверен президент

О причинах газового кризиса в Европе, влиянии пандемии на глобальный рынок углеводородов, ситуации в отечественном ТЭК - об этом и многом другом сегодня говорил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Представительное международное мероприятие собрало в столичном "Манеже" министров энергетики, глав компаний и транснациональных корпораций, а также экспертов из разных стран.

Пандемия коронавируса и изменения климата, встряхнувшие региональные рынки нефти и газа, ясно показали, как важен для планеты стабильный доступ к энергии. Переизбыток нефти год назад обрушил цены в отрицательные значения. Голубое топливо - напротив - в этом октябре на европейской бирже подорожало в моменте до двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую. Всё последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе. Напомню, что пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было, неоткуда было им взяться. Добавлю, что в России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно представить", - заявил Путин.

На международном форуме "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин предложил проанализировать ситуацию в ЕС. За последние десять лет доля возобновляемых источников энергии в Европе резко выросла, но это лишило потребителей стабильного доступа к электричеству - теперь всё зависит от благоприятной погоды. Многие европейские политики призывают продолжить "зелёный" курс, лишь бы не покупать газ в России, который прямо называют нашим оружием.

"Россия вообще не использует никакого оружия. Что касается экономики - это вообще исключено. Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу. Кстати говоря, тогда ваши соотечественники, Соединённые Штаты, тоже боролись с этим проектом - трубы в обмен на газ. Но тогдашнее руководство федеративной республики настояло на своем, реализовало этот проект, и он действует до сих пор. Вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований", - сказал президент.

Собеседницей президента стала ведущая CNBC Хедли Гэмбл, которой Владимир заявил, что даже сейчас Россия увеличила поставки газа в Европу. Но западные стереотипы ярко проявились и здесь.

"Не было ни одного случая, я хочу это подчеркнуть, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнеров по увеличению поставок", - сообщил глава государства.

"Как вы можете заставить Европу поверить в то, что вы надежный газовый партнёр, когда вы не поставляете этот газ по газопроводам", - спросила ведущая CNBC Хедли Гэмбл.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно - она мне тут же другое. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. "Газпром" - на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубических метров. А если нас просят увеличить ещё, мы готовы увеличить ещё", - пообещал Путин.

Увеличение экспорта газа в Европу происходит по всем имеющимся газопроводам, в том числе и через Украину.

"Увеличение по ГТС Украины сверх наших обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там увеличивать-то нельзя. Нам намекают - увеличить ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там если давление увеличишь, лопнет совсем. И тогда Европа лишится этого маршрута. Изношенность - свыше 80%. Никто ничего не хочет слушать и слышать. Все только склонны обвинять Россию", - прокомментировал президент России.

Между тем, Россия последовательно выступает за снижение вредных выбросов в атмосферу. Например, углеродоемкость поставок российского природного газа по действующему "Северному потоку - 1" в три раза ниже, чем у американского СПГ. А к 2060 году Россия должна внутри страны добиться углеродной нейтральности.

Перспективы развития "зелёной" энергетики - одна из основных тем форума. Изменения климатической политики в мире уже приводят к радикальной смене экономического курса целого ряда государств. И, конечно, это влияет на Россию, открывая перед нашей страной новые горизонты.

Например, в России и Германии активно развиваются ветряные электростанции. Используется энергия атома, чей углеродный след, по словам президента, - ниже солнечной энергетики. В той же Германии от атомных станций отказались - Путин призывает решать подобные вопросы в нашей стране более взвешенно.

"Всё нужно делать мягко, взвешенно, спокойно и ритмично. Нужно профессионально действовать. А сегодня очень многие решения принимаются на авось, исходя из политической текущей конъюнктуры. На мой взгляд, многие участники этого процесса злоупотребляют опасениями людей, связанными с изменениями климата, для достижения внутриполитических целей", - уверен российский лидер.

Что же касается газа, то Россия намерена наращивать добычу, в том числе увеличивать производство СПГ. Его объёмы через 15 лет составят 140 миллионов тонн в год - так Россия может занять 20% мирового рынка.

Пётр Вершинин. Илья Ушаков. "ТВ Центр". Москва.

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