Порошенко заподозрили в причастности к поставкам угля с Донбасса

Экс-президент Украины может стать новым фигурантом уголовного дела против Виктора Медведчука

Украинская "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала освободить своего лидера Виктора Медведчука. Дело против него в партии назвали "беззаконием". Киевские власти выдвинули против оппозиционера обвинения в незаконной торговле углём. Новым фигурантом в этом деле становится и экс-президент Пётр Порошенко. Его теперь тоже обвиняют в поставках угля из Донбасса. И всё это происходит на фоне настоящего энергетического кризиса, который стремительно охватывает Украину.

В компании "Укрэнерго" констатируют факт - запасы угля в стране сокращаются. Идёт активная работа с поставщиками. Стараются увеличить поставки, однако в результате повышенного спроса из-за понижения температуры расходы оказываются больше. При этом в Министерстве энергетики приводят пугающие цифры. На Змиёвской ТЭС в Харьковской области угля осталось на один день. На Углегорской ТЭС в Донецкой области на три дня работы станции. На Запорожской ТЭС - на пять дней.

"Ситуация с накоплением угля в течение недели ухудшилась. Среднесуточные объемы поставок угля за последние десять дней составили 56,5 тысячи тонн, тогда как расход (сжигание) - 61,6 тысячи тонн. Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 3,9 раза меньше угля, чем должно", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Именно с углём связаны обвинения в отношении главы украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Накануне его поместили под домашний арест. По данным украинского следствия, а также сведениям, которые приводит лично генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, в 2014 году Медведчук организовал поставки угля на Украину с территории ДНР и ЛНР.

"Пока нет доказательств. Виктор Медведчук был участником каких-то операций. Но его роль в этих операциях должна быть как-то доказана", - сообщил политический консультант из Украины Владимир Грановский.

Статья, по которой обвиняют Медведчука, - государственная измена. Некоторые материалы уголовного дела засекречены. Сообщается, что политика также подозревают в разграблении природных ресурсов в Крыму и что Медведчук вступил в сговор с российскими политиками. Начиная с 2018 года, он периодически попадал в поле зрения украинских спецслужб и подвергался критике со стороны руководства страны. Причина состоит в том, что он считает, что с Донбассом и Россией нужно налаживать дружеские и партнёрские отношения.

"Мы с самого начала сказали, что, конечно, всё, что происходит с Медведчуком - это не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране. Конечно, подобную практику мы решительно осуждаем. Вряд ли мы можем чем-то помочь Медведчуку. Он гражданин Украины", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне в суде Медведчук заявил, что поставки угля были организованы по просьбе властей Украины. Запрета в законодательстве не было, поэтому и преступления тоже нет. Генеральная прокуратура считает, что Пётр Порошенко тоже в этом замешан. Бывший президент страны сегодня сам пришёл к зданию ведомства, но не для того, чтобы дать показания, а потребовать ответа на заявления его партии о преступлениях окружения президента нынешнего - Владимира Зеленского.

"В стране в разгаре - энергетический кризис. В стране в 10 раз меньше угля на электростанциях, чем должно быть. Минимально сколько должно быть - 2 миллиона 850 тысяч тонн. Сегодня - 660 тысяч тонн. Это означает, что страна перед отопительным сезоном может остаться без электричества", - заявил Порошенко.

В правительстве докладывают об успехах. Украина готова отключиться от энергосистем России и Белоруссии и подключиться к энергетической системе ЕС. Это приведёт к потере стратегического влияния Москвы, считают в Киеве. О европейских ценах на энергоносители при этом ничего не говорится. Федерация работодателей Украины приводит такие данные: почти девяносто процентов промышленных компаний страны вскоре станут убыточными, если цена на газ не начнёт уменьшаться.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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